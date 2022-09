NAISTELEHE ARHIIV | 78 aastat tagasi läks Läänemerel põhja laatsaretlaev Moero. Laevahukust pääsenud Dolorice Raud: „Tähistan sünnipäeva kaks korda aastas.“

Dolorice (93) ei armasta sugugi, et Moero nime kandnud laeva hukkumisest rääkides jõutakse ikka ja jälle tema mälestusteni. Ometi aitavad just need mälestused mõista Läänemere ajaloo ohvriterohkeima laevahuku olemust ja tagamaid.

Kuigi sellel Vene armee poolt põhja lastud laeval reisis ohtralt eestlasi, saab praegu sellest 78 aasta tagusest õnnetusest meile ainult tema rääkida. Ühtlasi kuulub Moero häving senini maailma suuremate laevahukkude esikümnesse