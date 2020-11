Kas vanema naise suhe endast tunduvalt noorema mehega jääb püsima? 

Ajakirjas Marie Claire esimest korda „puumanaisena“ iseloomustatud keskealine, ambitsioonikas, oma välimuse eest hoolitsev ja oma vanusest tunduvalt noorematest meestest huvitatud naisetüüp on muutunud kogu maailmas populaarseks märksõnaks. Demi Moore on näiteks tüüpiline puumanaine, samuti Madonna. Kahjuks saab kõmulehtedest pidevalt lugeda nende kallimate pidevast vahetumisest. Kas sellisel suhtel on üldse perspektiivi pikaajaliseks kooseluks?