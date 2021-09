ARHIIV | Uno Loop: abikaasa mind enam ei vaata ja mina teda samuti – mis me ikka teineteist vahime 

«Mina tean,» sõnab mees Naistelehele antud intervjuus. «See on aura, mis lauljat ümbritseb. Ta on šikk ja valmis alati lavale astuma, kui kell kukub. Ta peab olema hoolitsetud, hea välja nägema, sest tema peale koonduvad pilgud ja ta peab särama. Erinevalt töömehest, kes väsinuna töölt koju tuleb. Ja praegusest minust ka – ma ei pea enam särama, mul pole seda vajadust. Aino ju mind enam ei vaata ja mina teda samuti – mis me ikka teineteist vahime. Räägitud ja vaadatud ju küll.»