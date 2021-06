Ekspert annab nõu: milliseid päikeseprille valida, kui nägemisteravus soovida jätab? 

Üsna laialt on teada, et UV-kiirgus on nahale ohtlik ja võib põhjustada näiteks nahavähki. Vähem räägitakse sellest, et samamoodi on päike ohtlik ka silmadele. Liigne kiirgus võib kahjustada silma sarvkesta ja ka silmapõhja. See tähendab, et päikeseprillid peaksid olema kõigile kohustuslikud – seda ka pilves ilmadega, sest UV-kiirgus võib liiga teha ka pilvede korral.