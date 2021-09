5 STRATEEGIAT, kuidas alustada Tinderis vestlust

Suhtetreener Connell Barretti sõnul koosnevad parimad kohtingurakenduse avalaused neljast komponendist – need on personaliseeritud, õige pikkusega (maksimaalselt kaks-kolm lauset), mängulised, ent mitte seksuaalsed ja muidugi mitte igavad. Barretti sõnul on Tinderi vestluse alustamine lihtsate „Hei“ või „Tere“ abil niivõrd tavalised ja igavad, et valitud naine võib kohe huvi kaotada ning mitte isegi vastata. Portaal The Date Mix vahendab Barretti viit strateegiat, et Tinderis kasutatud avalause oleks edukas.