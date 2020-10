MIKS MEHED PETAVAD? 6 üllatavat põhjust!

Üks suurimaid ajendeid, mis paneb petma on see, kui partner murrab truudust. Kättemaks ja „tagasi tegemine“ võib olla mehe jaoks tol hetkel kiireim ning magusaim viis, kuidas oma ego parandada. Lõpuks loob see muidugi suurema segaduse, kinnitab Cadell.

Rohkem kui naised, petavad mehed selle tõttu, et nad leiavad end sobivast situatsioonist. „Näiteks on nad ilma partnerita töölähetusel või puhkusel – võetakse paar jooki ning flirtimine viib juba magamistuppa,“ teatab Lehmiller. Tema sõnul on alkohol tihti selliste olukordade peasüüdlaseks.

Paljud noored täiskasvanud kohtlevad suhteid mänguna – truudusemurdmisest puhtalt välja tulemine on neile erutav. Mõned mehed on lihtsalt vananevad naistekütid, kes kunagi tegelikult suureks ei kasva. Josephs ütleb, et kui nad on poissmehed, siis nad saavad tõenäoliselt rohkem juhuslikku seksi, aga kui nad on abielus, siis nad kipuvad petma. Nende meeste kohta sobib Josephsi sõnul kolm iseloomustavat väljendit: eneseimetlus (nad on ülbed), psühhopaatia (nad ei arvesta teiste inimeste tunnetega) ja manipuleerimine (et saada suhtes oma tahtmine).