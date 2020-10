Mures naine: valetasin oma eksile, et laps on tema

„Ma kardan, et pean eksile selle üles tunnistama, sest temalt tulevad signaalid reedavad, et ta nüüdseks seda juba kahtlustab,“ muretseb naine.

„Meil temaga voodielu niivõrd hästi ei klappinud, mistõttu tekkis mul kõrvalsuhe. Sellest mehest poleks lapsele mingit isa olnud, aga minu eks oli selline pehmeke ja hoolitsev. Arvasin, et jääme kokku, aga nii ei juhtunud,“ selgitab Marge, et on nüüdseks uuesti abiellunud ja uue mehega lapse saanud.

„Mure tekkis sellest, et mu eks leidis omale uue naise. Nüüd on eks lapsega palju vähem suhelnud. Kui laps nende juures käib, siis käituvad nad temaga normaalselt. Kardan, et nad kahtlustavad, sest laps ei sarnane eksiga välimuselt mitte kuidagi. Ja teda ei häiri, et näeb last varasemast palju harvemini. Ma ei tea, kas sisetunne sunnib kõike selgitama või... Või ootan, kas nad võtavad ise selle teema üles,“ ei tea Marge, mida edasi teha.