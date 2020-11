6 SOOVITUST, et suhe püsiks raudkindel

„Inimesed soovivad rohkem olla imetletud kui armastatud,“ selgitab suhteekspert Patrick Wanis. Mis on aga hea viis, et näidata kallimale, et sa teda jumaldad? Wanis soovitab tuttavaks saada asjadega, millest kaaslane hoolib, ning nende teadmise abil imetlust vastaval viisil väljendada.

Suhteekspert April Masini sõnul on suhte edukuse nimel oluline pingutada just väikeste asjadega – näiteks komplimentide jagamisega. Siiski pole mõtet tühje sõnu loopida – tee kaaslasele kompliment, mida sa tõesti mõtled. Kindlasti ta hindab seda. Pole ju raske iga päev leida midagi, mis sind kallima puhul rõõmustab, ning siis seda talle öelda.

Anna armastatule teada, et ta on sinu elus esmatähtis. Tee tema heaks midagi. See võib olla näiteks poeskäik, et toidukraami osta, või tema vanematele helistamine. Hinda ka tema panust, et sina end erilisena tunneksid.