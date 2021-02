10 ideed, kuidas kallimaga sõbrapäeval teistmoodi aega veeta 

Korraldage „Jenga“ õhtu Üllata kallimat teatades, et mängite õhtul klotsidega. Sellal kui tema mõtleb, mida sa selle all silmas pidasid, valmista ette üks teistsugune „Jenga“ mäng. Tavapärase klotside eemaldamise asemel kirjuta iga tüki peale tegevus, mida teha, või küsimus, millele vastata. Nii saate märkamatult teineteise meelisasju meelde tuletada ja komplimente teha, mõnusast õhtu veetmisest rääkimata.

Väljendage armastust tavapäratult Kuulmisest, kuidas kallim ütleb, et armastab sind, ei saa eal väsida. Et selle lause väärtust veel enam tõsta ja sagedamini oma kõrvus helisemas kuulda, on lõputult variante:

Jätke salakirju tulevastele lugejatele

Mark Twain on öelnud, et parim viis iseenda rõõmustamiseks on rõõmustada kedagi teist. Miks mitte teha seda koos kaaslasega – nii on rõõm vähemalt kolmekordne. Väikeste positiivsete salasõnumite jätmine võõrastele kõige ebatavalisematesse kohtadesse annab aimu teise poole heasoovlikkusest ja mõttelaadist ning toob päikest ka tundmatute ellu. Kui peita pisikesi kirjakesi raamatupoes või -kogus, saad ka teada, millised teosed on ühel või teisel viisil puudutanud sinu kaaslast. Nii et pliiatsid pihku, mõte tööle ja poodi koos krutskeid tegema!