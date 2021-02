Kingi õhtul oma kallimale armumassaaž! 

Alusta keha masseerimist seljast. Puuduta esmalt oma partnerit õrnalt ja silita ta keha. Siis vala aeglaselt ta seljale sooja õli. Enne proovi õli oma käel, veendumaks et see pole liiga kuum ega külm. Hõõru õli õrnalt mööda selga laiali. Eriti mõnus on libistada seda käega mööda selgroogu. Lisa õli nii palju, et käed saaksid hästi libiseda. Masseeri pikiliigutustega paralleelselt selgroogu, ringjate liigutustega alaselga ja õlgu. Liigu õlgadelt kätele. Masseeri liigeseid ringjate liigutustega ning õlavarsi ja sääri õrnade üles-allaliigutustega. Pühenda igale kehapiirkonnale 7–10 minutit. Kui käed hästi ei libise, lisa õli. Püüa kogu massaaži vältel säilitada partneriga kehaline kontakt. Ära kiirusta, ole loominguline ja suuna oma tähelepanu puudutusele ning partneri kehaosale, mida masseerid. Sa võid oma kallima kehale joonistada ka kujundeid või kirjutada midagi kaunist. Pole vaja mõelda, kas teed massaaži õigesti – kõik, mida teed õrnalt, rõõmu ja pühendumisega, ongi õige. Oluline on tunne ja emotsioon, mida edasi annad.