ROMANTIKA ON SUHTEST KADUNUD? 3 ideed, mida siis teha!

* Proovige uusi asju. Argipäevarutiin on romantikatapja. Seepärast katsetage uusi asju, kuid tehke seda koos. Ükspuha, kas lähete õpite rahvaülikoolis pelmeenide valmistamist või lihvite tantsusamme - põhiline, et võtate ette midagi sellist, mida te varem pole teinud.

* Rääkige! Kui tunnete, et elus napib romantikat, siis rääkige ausalt, mida soovite, et asjad muutuksid. Enda tunnetest rääkimine võib olla keeruline, kuid kus siis mitte veel, kui oma suhtes, end avada ja vajadusel ka haavatav olla. See muudab asjad ainult tugevamaks!