Need kaks daami on justkui tuli ja vesi: ühel hetkel vastandid, teisel sarnased. Nad on vaoshoitud, hea huumorisoonega, pakatades elutervest ellusuhtumisest. «Oleme Estriga ühte tüüpi. Oleme täpsed ja pigem alati varem kohal kui jääme hiljaks. Me armastame oma tööd ja meile sobib organiseeritus. See hoiab meid üleval. Töö on meie jaoks ülioluline,» ütleb Ita Ever oma kolleegi Ester Pajusoo poole vaadates.