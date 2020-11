KAS KAUGSUHE VÕIB TOIMIDA? Jah, aga kuidas? 

Kaugsuhtel on omad võlud. Ideaalis on reaalsed kohtumised värsked ja põnevad, kumbki saab isiksusena areneda jne. Paljud kaugsuhte eripärad on aga pannud spetsialiste ütlema, et see eeldab mõlemalt poolelt topeltkoguses pühendumist, avatud suhtlemist ja teadlikkust, muidu kasvavad inimesed väga suure tõenäosusega ikkagi lahku.