NAISTELEHE ARHIIVIST | Aasta reporter: ERRi Moskva korrespondent Anton Aleksejev, salapärane südametemurdja 

Antoni (50 - toim, nüüd, aastal 2021) puhul on raske hinnata, millal ta on päriselt siiras ning millal mängib mõtete, inimeste ja tunnetega. Kui ta on aga sinu poolel, annab paremat partnerit luurele minekuks ette kujutada. Moskvas nii reporteri kui ka kaameramehena tegutsevat erikorrespondenti võiks nimetada ka probleemide lahendajaks.