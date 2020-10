4 SALADUST: need aitavad sul oma suhte toimima panna! 

Armastus võib tuua enesega palju muret ja valu, pettumusi, kirjutab Relationship Rules. Samas on ka see pool armastusest oluline, sest paneb hindama erilisi hetki veelgi enam.

Mida on vaja selleks, et armastus ei kustuks? Suhe ei puruneks?

1. Tutvumine veebis ei taga sageli edu

Kuigi inimesed usuvad, et sarnaste huvidega inimesed on parimad partnerid, siis ei taga see sugugi tugevat ja toimivat suhet.