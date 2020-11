LÄHENEMINE TAGANT: 10 vähetuntud fakti koerapoosi kohta

Ameeriklased guugeldavad doggy style’i nii, et oi-oi-oi. Igatahes rohkem kui ühtki teist seksipoosi. Pole teada, kas seepärast, et asend on nii populaarne või seepärast, et inimesed peavad seda keerukaks ja vajavad infot.

Kõige ohtlikum on mehele see asend, kus naine on peal ehk nn kauboitüdruku poos. Aga koerapoos on süüdi enam kui neljandikus peenisemurdudest. Ühe Brasiilias tehtud uuringu kohaselt tunnistas 28% peenisemurruga EMOsse sattunud meestest, et põhjuseks oli koerapoosi kasutamine. Aga ei maksa liialt peljata, risk on siiski suhteliselt väike.