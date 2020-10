MIS TÄHTKUJUST SINA OLED? Need kuus sodiaagimärki pole lihtsalt teineteisele loodud

Nad on kõige sarnasemad sodiaagimärgid. Võiks ju arvata, et see on suhtele hea, aga nii see kahjuks pole. Kaaludele ei meeldi, kui kangekaelne Sõnn neile mõne väljakutse esitab. Kaalud tahavad olla sotsiaalsed ja lihtsalt need õiged. Isegi kõige pisem erimeelsus võib nende vahel tõusta suureks tüliks.