Neli sodiaagimärki, kes on õnnelikud siis, kui nad pole suhtes

Relationship Rules toob välja neli sodiaagimärki, kes on õnnelikud vabade ja vallalistena.

Kaksikud ei suuda pikalt ühele isikule oma tähelepanu koondada. Kellegagi suhtes olemine nõuab rutiini ja stabiilsust, aga need ei ole Kaksikule omased.

Neitsi on perfektsionist. See ongi põhjus, miks sageli teised inimesed Neitsile pettumust valmistavad. Nad eelistavad olla vallalised, et ainult endale lootes ja ise vastutades asjad tehtud saaksid. Neitsi ei taha teiste keskpärasusega tegeleda.