KAS MAGADA VÕI SEKSIDA? Mis juhtub, kui seksid väsinuna?

BuenaVida kirjutab, et kolmandik Hispaania naistest ja 22,8 protsenti Hispaania meestest on seksinud siis, kui neil tegelikult polnud selleks soovi. Uuring põhineb 1050 intervjuul. Miks nad olid sellega nõus? Enamik vastanuist ütles, et nad seksid, säilitamaks oma suhet. Kõlab loogiliselt, sest keegi ei taha partnerile öelda ei, otsida loobumiseks ettekäändeid ja valmistada kaaslasele pettumust.

Aga kas teisi valikuid polegi? On ju teada, et seks ja kohustus on vastandid ja midagi head sellest ei sünni.

Rohkem und, rohkem seksuaalset erutust

Kui on valida, kas seksida väsinuna või hoopis magada, siis on parem end pigem välja puhata, kirjutatakse ajakirjas The Journal of Sexual Medicine avaldatud artiklis. Korralik väljamagamine aitab parandada seksuaalset iha, eriti naistel.

Rohkem või paremat seksi?

Inimestele võib tunduda, et kui nad ei ole vahekorras teatud arvu nädalas või kuus, siis nad ei naudigi seksi. Kui sellisest survest loobuda, siis võime avastada, et palju olulisem on seksi kvaliteet ja et see pakuks naudingut mõlemale.

Seksimiseks tasub otsida teisi hetki peale magamaminekuaja, et sellele saaks pühendada rohkem aega ja energiat.