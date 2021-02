KUIDAS SEKSI AJAL KÕVANA PÜSIDA? Pornostaarid jagavad kestva erektsiooni saladusi

Täna töötab Peter North pornovaldkonnas produtsendina. Tal on tänapäevastele meesnäitlejatele püstisaamise kohta oma nõuanded. „Kutid arvavad, et neil on selle püstisaamiseks ajapiirang,“ märkis ta. „Aga kutid on endaga masturbeerinud lapsepõlvest peale – 14., 15. eluaastast, misiganes. Nii et kui sa suudad masturbeerides end kontrollida ja endal kõvaks saada, peaks see andma sulle enesekindlust. See on nagu lumelauasõit: kui sa tead, kuidas lumelaua servadega pidurdada, kuidas pidama saada, siis annab see sulle kõvasti enesekindlust, et edasi sõita ja üritada trikke teha.“