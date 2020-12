3 sodiaagimärki, kes kõige tõenäolisemalt su südame murravad

Kui lõpuks avastad, et ta sind reetnud on - oled temaga juba liiga sügavalt seotud. Kui oled sellesse tähemärki armumas, siis ole ettevaatlik! Sa ei ole tõenäoliselt ainus, kes tal silmapiiril on.

KAALUD

Kaalud on teine sodiaagimärk, kes ei suuda üksi olla. Ta hoiab mitut rauda tules, et ei peaks jääma üksi.

Kaalud võivad olla väga ekstreemesed oma valikutes. Nii võib ta mõnda partnerit hoida vaid seetõttu, et temaga on koos tore filme vaadata. Teisel kallimal on ehk palju raha või midagi muud, mida Kaalude esindaja ihkab.

Hoolimata põhjusest - Kaalud hoiavad enda ümber mitut inimest, et võtta kohtingutest maksimum.

AMBUR