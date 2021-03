Miks (ja kuidas) meeldib meestele saada SUUSEKSI?

Foto: PantherMedia / Scanpix

Imemine, fellatio, suhuandmine, nahast saksofoni mängimine – OK, ilmselt ainult Cool D kasutab seda viimast väljendit. Aga suuseksi kohta on mitmeid erinevaid väljendeid ja seda ühel lihtsalt põhjusel: mehed armastavad seda. Ühe uuringu kohaselt eelistaks 70% meestest seda tavalisele vahekorrale. 9 meest kirjeldas Ask Men'ile , miks neile meeldib, kui naine suuseksi teeb. Ja millisel moel on see veelgi parem, erilisem ja mõnusam.