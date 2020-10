Kas tead, kuidas magamine mõjutab su välimust ja tervist?

1. Magamine hoiab sind kaalutõusust. Kui sa korralikult ei maga, on sul peaaegu võimatu langetada kaalu ning hoida seda ka stabiilsel tasemel. Unepuudus soodustab organismis nende hormoonide tõusu, mis panevad sind sööma rohkem suhkrut, rasva ja süsivesikuid ehk kõike seda, mis sind paksuks teevad. Need ained annavad küll kiiresti energiat, kuid niisama kiiresti viivad nad energia kehast ka välja.

2. Magamine muudab su nooruslikumaks. Unepuuduses inimesed vaevlevad rohkemate terviseprobleemide käes ja nad näevad ka halvemad välja. Just magamine soodustab kehas kasvuhormooni tõusu, selle puudus on sageli vähenenud lihasmassi, aeglasema ainevahetuse, rohkema kõhurasva ning hallikama naha põhjuseks.

4. Magamine parandab su keskendumisvõimet. Kui sa ei ole puhanud, on su tähelepanuvõime kehvem, sa ei suuda keskenduda ning nii kannatavad su päevased tegemised. Vähetähtis pole ka see, et väsinud inimene on ka liikluses ohtlikum.