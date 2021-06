Sokid ja sandaalid: moekuritegu või trendihitt?

Sokkide ja sandaalide kooslus on saanud sama populaarseks jututeemaks kui arutelu ilma üle. Küll nimetatakse seda kõige jõledamaks duoks, mida maamunal kunagi nähtud, järgmisel hetkel aga vingeimaks moetrendiks, mida järgida. Mis värk nende sokkide ja sandaalidega siis ikkagi on?

Ma mäletan eredalt seda, kui tädi saatis mulle Rootsist valged sokid, mille ülaosas oli õrn pits. Tollal polnud selliseid kellelgi ning kuigi olin siis vist vaid 4-5aastane, teadsin ma täpselt, kui ägedad need sokid olid. Mäletan ka seda, et need sokid käisid alati koos mu roosade sandaalidega – teistmoodi lihtsalt ei saanud. Kuigi sokid ja sandaalid olid siis mu ema valik, polnud mul selle koosluse vastu midagi, pigem kandsin neid igal võimalusel senikaua, kuni sokkides oli auk. Seejuures tasub märkida, et ma olin juba väiksena riiete osas väga valiv ja parematel päevadel vahetasin outfit’e lausa viiel korral.

Kui toona oli sokkide ja sandaalide kooslus minu meelest lahe, siis täna karjatan ma igal korral õudusest, kui mu elukaaslane oma sandaalidele sokkidega lähenema hakkab. Seda, muide juhtub päris sageli, sest meestel lihtsalt tundub olevat mingi eriline tõmme selle koosluse vastu.