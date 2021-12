Suhted AINULT NAISTELE: üheksa kõige hullemat orgasmivaenlast Õhtuleht.ee , 18. september 2021 18:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

Ära loobu eelmängust. Foto: Martin Lee/REX

Me kõik oleme halbade harjumuste küüsis. Üks ei suuda loobuda magusast, teine närib küüsi, kolmas viitsib end haruharva trenni vedada. Samasuguseid patte teeme ka oma sekselus ja tõenäoliselt ei pruugi me tähelegi panna, kuidas need meie orgasmivõimekust kahandavad.