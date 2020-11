Kuidas elada lahkuminekut üle nagu MEES?

Lahkuminek on raske, olgu see siis kahepoolne otsus või sellisel viisil, et üks pool teeb musta töö ära. Iga tõsine suhe jätab lõppemise korral maha ühe või kaks murtud südant. Olin oma kihlatuga olnud koos ligi neli aastat, kui sellele lõpu tegime. Juba mõnd aega oli see olnud kaugsuhe ja me ei suutnud jõuda kokkuleppele selles, mida me mõlemad abielus tahaksime ja vajaksime. Meie lahkuminek oli väga tsiviliseeritud ja küps, aga ei pea vist ütlema, et see polnud valutu. Õnneks on südamevalu talutav, kui suudad olla mees. Pea kõik järgnevad nõuanded on segu sõprade antud soovitustest ja enda isiklikust kogemusest.

Teekond lahkuminekuni

Lahkuminekule eelneb alati teatud selleni viiv periood, kus vähemalt üks eneseteadlik suhte pool märkab, et taevas pole just pilvitu. Olgu see lühike suhe või kestnud palju aastaid, alati on tee, mis viib lahkuminekuni. See võib kesta tunde või kuid. Kui oled kuulnud väljendit "teadmatus on tappev", siis saad aru, mis on lahkumineku raskeim osa. Siinkohal mõned nõuanded selleks etapiks.

Ära käitu tavapärasest erinevalt, kui seda just ei soovita. Kui püüad viia ellu muutusi, ilma täpselt teadmata, milles on probleem, siis teed asjad veelgi piinlikumaks.

Ära lõpeta suhet vaid kartusest saada muidu ise maha jäetud. See on argpükslik ja sa võid hakata kahetsema millegi lõpetamist, mida ehk oleks saanud veel päästa.

Ära hakka kohtuma teiste inimestega, teeseldes, et suhe on läbi. Kui tahad seda lõpetada, siis lõpeta. Kui teine pool suhte lõpetab, siis on see lõpetatud. Kuni selleni on sul veel kohustused.

Räägi temaga. See võib viia kiirema suhte lõpetamiseni, aga see on vaid hea. Kui see peab juhtuma, siis parem juhtugu see varem, et saaksite taas hakata paremini läbi saama.