Seitse ohtlikku ilureeglit, mis su nahka hoopiski kahjustavad

Sellel reeglil on mitu viga. Esiteks pole termin "õlivaba" seadusega reguleeritud. Seega võib iga kosmeetikafirma selle peaaegu iga toote nimele lisada. Seetõttu pole nimetus "õlivaba" mingi garantii vistrike tekkimise vastu. Teiseks: ka kõige rasusem näonahk vajab niisutust. Õlist loobumine võib kaasa tuua kroonilise nahakuivuse. Ja siis hakkab nahk veelgi rohkem rasu tootma. Eksperdid toonitavad: kõik nahatüübid vajavad õli, kuid see peab olema õiget tüüpi. Näiteks argaania- ja kookospähkliõli sobivad erinevatele nahatüüpidele, imenduvad hästi ning aitavad isegi aknet ennetada. Neil on antibakteriaalsed omadused ja nad aitavad nahka tasakaalustada.

Looduslik on ühtlasi õrnatoimeline

Looduslike toodete kasutamine näohoolduses on väga hea, kuid tuleb silmas pidada, et mõned ained võivad ihu kahjustada. Näiteks võib teepuuõli tupsutamine vistrikele neid edukalt kuivatada. Aga kui lähed selle taimse toote kasutamisega hoogu, riskid punase ja kooruva nahaga.

Niisiis: olgu su kreem pärit mahepõllundusest või laborist, loe hoolikalt juhendit ja pea meeles, et ihuhooldustoodete puhul kehtib reegel "ära mine liiale".

Punne tuleb kuivatada salitsüülhappega

Kui kannatad vistrikulise naha all, on sul nahahooldusvahendite seas ilmselt bensoüülperoksiidi või salitsüülhapet sisaldav vinnikreem. Kuid asjatundjad soovitavad sellest hoiduda. Ehkki need vahendid tapavad baktereid ja võivad vistriku lõpuks ära kaotada, ärritavad ja kuivatavad nad nahka. Tagajärjeks on punetav ja ketendav ihu, mida ükski jumestuskreem varjata ei suuda. Nii tuleks vistrike tohterdamisel kasutada õrnemaid tooteid, näiteks selliseid, mis sisaldavad pajukoort ja savi. Need leevendavad põletikku ja tõmbavad mustuse välja.

Sage koorimine on hädavajalik