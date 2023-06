Soojenevad ilmad suurendavad liighigistamise muresid

Higistamine on normaalne ja vajalik

Higistamine on meie kehale omane ja hädavajalik funktsioon, mis töötab justnagu kliimaseade, tagades organismi jahutamise ja normaalse kehatemperatuuri säilimise. Lisaks sellele on higieritus vajalik nahapinna niiskena hoidmiseks ning ainevahetuse jääkide ja soolade eemaldamiseks. Kui me ei higistaks, tekiks füüsilise koormuse ajal organismi täielik ülekuumenemine juba loetud minutitega.

Liighigistamise põhjused

Liighigistamine on higieritus suuremal määral, kui on vajalik normaalseks termoregulatsiooniks. Liighigistamisest tingitud vaevusi esineb ligi veerandil kõigist inimestest. Liigsel higistamisel on erinevaid põhjuseid, millest sagedasemateks on liigne kehakaal või hormonaalse tasakaalu muutused seoses murdeea, raseduse ja üleminekueaga. Liighigistamist võivad põhjustada ka alkoholiga liialdamine ja mõned ravimid. Tihti ei olegi liighigistamise tegelikku põhjust võimalik tuvastada – tegu on individuaalse eripäraga, millega tuleb õppida toime tulema.