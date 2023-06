Parapsühholoog annab nõu | Kuidas luua enda ümber õrnust, naiselikkust ja harmooniat?

Vastus on lihtne: tuleb endale lubada olla nõrk naine. Ainult nõrk naine on täielikult mehe ja maailma poolt kaitstud. Ainult nõrk naine saab olla täiesti veendunud oma tõelises väärtuses – naiselikkuse kehastuses.

Ilmselt on igaüks kuulnud väljendit, et ainult tugev ja enesekindel naine suudab olla nõrk ning õrn. Nii see ongi. Just seda naiselikku nõrkust peavad ka mehed tõelisest naiselikkusest rääkides silmas. See on just see, mille nimel teevad mehed kangelastegusid ja roosimere naiste jalge ette külvavad.