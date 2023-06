Elu Rakvere valla ainsal elektrita kinnistul: "Kui särab päike või jagub natukegi valgust, on meil luksus. Praegu just hakkas see aeg.“

„Mul on meeles, kuidas tulime elukaaslase Evariga siia võssa kasvanud paika. Küsisin temalt päkapikumaja ees: «Mida me nüüd teeme?“ Ja tema vastas: „Lähme ostame traktori.“ Katrinit ajab see veel praegugi naerma – teised ostavad luksusauto, aga nemad, näed, põkatsi.