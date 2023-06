Kokaraamatute kuninganna Ragne Värk: "Jagan kooke tuttavatele, sest kodused ei armasta nii väga magusat"

„Olin ehk kuuene, kui vanaisa istutas kasvuhoonesse mulle tomateid, kurke, salatit, tilli, sibulat, ube. Mulle see nii meeldis,“ läheb Ragne mälestustes aegade algusesse. „Algklassides olid mul tomati- ja kurgiraamatud, lugesin, kuidas taimi siduda, üleliigseid kasve ära võtta, millist mulda nad armastavad. Suvekodus tegi vanaisa hommikuti süüa ja mina käisin tomateid noppimas. See tundus nii äge – viia omakasvatatud viljad kööki, et neist midagi maitsvat valmistada.“

Tasapisi hakkas tüdruk ka ise kokkama. Muide, heleda viinamarja taim, mis talle üheksandas klassis kingiti, on siiani alles. See vohab kasvuhoones nii, et seda tuleb harvendada, muidu võtab teiste eest ruumi ära.