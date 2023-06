Hellita end isetehtud salvidega: "Mida väiksemas mahus ja käsitööna salvid või õlid valmivad, seda väärtuslikumat need peidavad"

Suurepärase loodustoote reeglid on lihtsad. „Tähtis on isiklik puudutus. Mida väiksemas mahus ja käsitööna salvid või õlid valmivad, seda väärtuslikumat need peidavad. Komponendid peaksid olema võimalikult puhtad – ise kasvatatud on parim, aga ostetud tooreaine võiks olla mahekvaliteediga, et ei juhtuks seda, et teed endale hoopis karuteene, kui määrid midagi ebasobivat enda nahale.“