Näitleja Piret Laurimaa: „Suvelavastuse proovid toimuvad kord minu, kord Sepo Seemani köögis.“

„New Yorgis Brooklyni silla juures tuli mulle vastu vanadaam, üleni mustas. Sätitud välimusega 90aastane newyorklane, suu ees mask, kuhu olid joonistatud punased musihuuled. Ta võttis mul käest kinni ja palus rääkida minu emakeeles. Ma siis rääkisin pikalt, kust ma tulen ja kuhu lähen. Rääkisime kaua ja siis ta õnnistas mind, soovis kõige paremat ning kadus. See oli kui uni ja taeva kingitus, suurim elamus reisilt. Mäletan siiani ta pehmeid käsi. New Yorgis on selline kohtumine igal tänavanurgal võimalik. Sellepärast on näitlejana seal huvitav ringi seigelda, ole ainult avatud. Järgmine roll Vanemuises on mul Babuška. Miski ei juhtu niisama,“ meenutab Piret müstilist kohtumist.