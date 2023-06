„USSIKEELED“ | MITTE TÄNA, KALLIS: miks on hea keerata oma partnerile selg ja loobuda seksist?

Elus on küllaga momente, kui seks astub tagaplaanile. Selleks võivad olla tõsised põhjused, aga ka lihtsalt vana hea väsimus. Meie kiirete elutempode juures on see viimane üks olulisemaid asju, mida nii kergesti üritatakse kürvale pühkida.

Me räägime ausalt ja otse, kuidas seksuaalne paus meid on kätte saanud ja kuidas see on kandnud. Just nimelt – seksi puuduses võivad areneda uued ja ilusad tundmused. See on lihtsalt faas, mida saab panna enda heaks tööle.

Meie elu on niigi nagu eelmäng pornofilmile. Kõik on taandatud seksi tasmele, alates esmatarbekaupade reklaamidest. Kõrini on, ausalt!

Sulle tehakse pidevalt selgeks, et kui sa päevas mitu korda ei „skoori“ on midagi viga. Kvaliteet on juba ammu toodud kvantiteedile ohvriks. Irooniliselt – kui enne seksi pea ei valutanud, siis peale sellist survestamist on see garanteeritud.