Naistelehe ilutoimetaja soovitab: kuidas oma silmavärv värvilise ripsmetušiga säravamaks muuta?

„Klassikaline must tušš on kui loodud kosmeetika kasutamist lihtsustama. Kiht ripsmetele ja oledki minekuvalmis. Vaid üks väike miinus – must ei paku seda lihtsat ja kiiret, ometi olulist värvilaiku, mida sageli igatseme. Suvest paremat aega mugavustsoonist välja astumiseks pole, seega tee tutvust värvilise ripsmetušiga, juhtimaks põnevate toonidega, kuid ometi väga maitsekalt tähelepanu näo kõige silmapaistvamale piirkonnale – silmadele,“ julgustab Kristi.