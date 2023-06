Parapsühholoog annab nõu | Iidne rituaal, mis peletab su elust stressi ja negatiivse energia

Naine elab tunnete ja emotsioonide maailmas. Emotsioonid on nähtamatud nagu mobiilside sagedused – nähtamatus ei tähenda, et neid pole olemas. Nähtamatus on esmane, nähtav vaid nähtamatuse tagajärg. Kuni naine ei õpi oma tundeid juhtima, jäävad tema rollid loojana, armastajana, juhtija ja inspireerijana tema enda, mehe ning maailma silmis täiesti väärtusetuks. Kui ta aga õpib neid juhtima, ei ole tema saavutustel piire ja avatud on kõik uksed. Mida selle juures silmas pidada?