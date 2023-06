MÜTS MAHA! Roela vabatahtlikus päästekomandos tegutsevad isa ja tütar käsikäes: „Ideaalne päästepaar mõistab üksteist sõnadeta.“

ISA EES, TÜTAR JÄREL: Kalno on vabatahtlik päästja olnud 18 ja komando juht 11, Elina üheksa aastat. „Mäletan kõiki päästesündmusi. On paar, mis kripeldavad,“ tunnistab ta. Kogenud päästjad ütlevad, et viimasel ajal läbivad põlenguid punase niidina tulekahjud, kus jäädakse alkoholijoobes suitsuga magama.