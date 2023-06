Et Valga on turismisihtkohana ilmselgelt alahinnatud, anname omalt poolt mõne soovituse selle järjest kaunimaks muutuva linna külastamiseks. See tähendab, et ühtlasi ka Valka külastamiseks, sest kuigi eri riikides, on need kaks linna omavahel igati läbi põimunud.