Nagu Amazonases! Eestimaa südames asuvas linnupargis kasvab mitusada põnevat sulelist - sini-paabulind istus kord kolm päeva kuuse otsas!

Kui auto Järvamaal asuva Käänu talu teeotsas kinni pidada, vahetub tavapärane kevadine linnulaul hoopis eksootilisemaga ja silmi kinni pannes võib end hea fantaasia korral kujutada džunglisse.

Kõik algas kanadest

„Nagu Amazonases,“ mõtlesid kord ka Antonina (45) naabrid, kui nägid aastate eest India ehk sini-paabulindu otse kuuse otsa lendamas. Too oli pulmaperioodil aiast lahti pääsenud ja teda taga ajama asunud pererahva eest pääsemiseks otsustanud õhku tõusta. „Olime siis algajad ega teadnud, et paabulindu ei tohi püüda. See on lind, kes hindab oma territooriumi ning sealt naljalt ei lahku,“ jutustab naine, et takkajärele on sellele loole mõeldes piinlik, aga natuke naljakas ka.