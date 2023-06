Guntal on alati palju tegemist. Päeva jooksul peab kõikjale ja kõike jõudma ning kõikidele tuttavatele kallistades tere ütlema. Naisel on eestlasele harjumatu temperament ja ta räägib kiiresti. Ent Eestis elatud aastakümnetega on ta vähemasti ühe asja selgeks saanud – vajadusel suudab ka vaikida.