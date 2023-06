Jäta hüvasti üleminekuea vaevustega!

Naistearstide soovitused

Üleminekuiga on eluetapp, mis võib kesta 10-15 aastat ning mille läbivad kõik naised. Klimakteeriumi on palju lihtsam üle elada, kui võtta seda elu loomuliku osana, mitte üritada kogu hingest selle vastu võidelda. Allpool on mõned kasulikud soovitused naistearstidelt üleminekuea vaevustega toimetulekuks.

Häälesta ennast positiivsusele. Klimakteerium ei ole kaugeltki maailma lõpp, vaid pigem küpsuse aeg sinu elus, mil on võimalik maailma avatud südamega tunnetada ning pühendada rohkem aega endale. See on periood, mil võib tempot maha võtta ja tegelda just nende asjadega, mis sulle meeldivad. Rõõmsa meele ja positiivsuse säilitamiseks võid tegelda oma lemmikharrastustega ja kuulata meeldivat muusikat. Igavus ja rutiin on vaenlased, mille vastu aitab vahelduse ja uute positiivsete elamuste otsimine.

Puhka ja lõõgastu. Ära pinguta üle erinevaid kohustusi täites ning võta endale rohkem aega puhkamiseks. Pole mingi patt, kui sa pikendad tunni võrra oma uneaega. Meeleolukõikumiste vastu aitab kehaline aktiivsus värskes õhus ja suhtlemine heade sõpradega. Lõõgastumiseks ja pingetest vabanemiseks saad valida enda jaoks sobivaima lahenduse, olgu see siis jooga, massaaž, spa-protseduurid või saun.

Ole aktiivne. Leia iga päev natuke aega kehaliseks aktiivsuseks, mis tulevad kasuks kehakaalule ning parandavad keha termoregulatsiooni. Seeläbi väheneb ka kuumahoogude intensiivsus ja öine higistamine. Füüsiline treening vabastab endorfiine - „hea enesetunde“ hormoone, mis aitavad vähendada stressi ning muudavad meeleolu positiivsemaks. Tegevused nagu kõndimine, sörkimine, jooga, matkamine ja ujumine aitavad säilitada ka luude tihedust ja parandada unekvaliteeti.

Korrigeeri toitumist. Kuna üleminekuiga toob sageli kaasa kehakaalu suurenemise, on mõistlik vältida „tühje kaloreid“ andvaid toite nagu rämpstoit, pasta, kondiitritooted ja teised nisujahu sisaldavad toiduained. Kuumahoogude ja higistamise vähendamiseks tuleks süüa rohkelt värskeid aed- ja puuvilju ning vältida rasvast liha ning soolaseid ja vürtsikaid toite. Sealihale tuleks eelistada kala või linnuliha. Toitude maitsestamiseks võiks kasutada tüümiani, basiilikut või rosmariini. Piirama peaks kohvi ja alkoholi tarbimist ning kindlasti tuleks loobuda suitsetamisest.

Tõhus ja ohutu abi – loodusravi. Üleminekuea vaevusi saab vähendada arsti poolt määratud hormoonasendusraviga. Paraku tekitab hormoonravi üsna sageli ebameeldivaid kõrvaltoimeid ning ei sobi kaugeltki kõigile naistele. Õnneks on olemas tõhus ja ohutu alternatiiv – loodusravi. Loodusravi korral kompenseeritakse üleminekueas tekkinud hormoonide puudus taimedes sisalduvate looduslike naissuguhormoonidega ehk fütoöstrogeenidega.