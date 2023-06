„Täielik „Santa Barbara!“: Lasnamäe linnaosavalitsuse jurist üllitas romantilise põnevusromaani

Linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juristina tegeleb Liisi (38) igapäevaselt sootuks teiste teemadega, mida käsitleb oma romantilises põnevusromaanis „Juhuslik kohtumine“. Nendeks on lastekaitset puudutavad juriidilised probleemid, sotsiaaltoetused, mitmesugused teenused. Vajadusel käib ka kohtus, kui on tarvis mõnelt lapsevanemalt hooldusõigus võtta või määrata eestkostja neile, kes iseseisvalt igapäevaeluga hakkama ei saa.

„Muidugi pakub mu töö mulle pinget,“ kinnitab Liisi, „see kõik on omamoodi huvitav ja eks ma ole viieteistkümne aasta jooksul näinud ka asju, mida unes või filmideski pole kohanud, rääkimata loetud raamatutest. Kes teab, võib-olla andis romaanile hoogu isegi tõik, et mu igapäevane töö seisneb suuresti kohtuavalduste, arvamuste ja seisukohtade kirjutamises. Et paneks nüüd paberile midagi teistsugust kui ainult elu pahupool.“