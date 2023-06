Garmen Taboriga lapsepõlveradadel: „Innustan suhtlema lähedastega. Uskuge mind, kohe on kergem elada."

„No nii, algab põnevalt.“ Nõndamoodi mõtleb Garmen (55), kui pöörab Moonakülla ja lapsepõlvekodu ees seisab reanimobiil. Kohe-kohe võib hakata juhtuma, aga Rakvere äärelinn on unine ja nii vaikne. Taborite Šoti terjer Ressy pääseb autost ja uudistab margareetadest valendavat muruplatsi, viiv hiljem on aiale tiir peale tehtud. „Ugala on tal selge, aga siin uudistab esimest korda.“