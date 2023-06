MIDA LUBAB TÄHEKAART JUUNIKUUKS? | Suuremaks üle lõkke hüppamiseks vist ei lähe...

Olgu see suvine pööripäev pealegi jaanipäeva paiku, suvi algab sümboolselt juba siis, kui kalendris saab juunikuu ette keerata. Me kõik oleme kunagi tundnud seda kergust, kui tuled koolist koju ja tead, et kogu koolivaheaeg ja suvi on veel ees. Sellist limonaadimullidega elevust võiks tajuda ka 4. juuni paiku, kui Amburi täiskuu paiskab õhku vabanemist, suuri plaane, lootusrikkust, optimismi ja rännukihku. Võimalik, et mõned uljad plaanid kukuvad kolinal maa peale tagasi, aga kindlasti on neid, mis jõuavad raketina uskumatutesse kõrgustesse. Nii et latt kõrgele ja unistused lendu! Millal siis veel kui mitte praegu, suve alguses?