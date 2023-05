Lugeja | Miks soovitatakse sõita vähem autodega, kui maal ei saa ühistranspordile üldse kindel olla?

„Suvel veedavad ka linnainimesed rohkem aega maal, sest kodukontoris töötamine on järjest levinud ja mugavam. Kui vahel on vaja töö tõttu siiski ära käia, on mõistlik kasutada ühistransporti. Nii me aeg-ajalt ka teeme. Nii kulude kokkuhoiu kui ka seetõttu, et maanteedel on autosid niigi palju ja üksi pole mõistlik pikka teekonda ette võtta,» kirjutab lugeja.