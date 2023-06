VÕIDETI ELULE TAGASI! Kultuslikust telelavastusest "Vigased pruudid" tuntud näitleja Paul Laasik kukkus koroona tõttu koomasse

Paul (73) seisab Kolgaküla rahvamaja ees. Mees on samasugune nagu telerist nähtud – aastad läheksid temast justkui mööda. Mõnusa olemusega kiire mõtleja ja suurepärane jutuvestja on heas vormis. Väline on siiski petlik. „Olen siia kohta jõudnud läbi pika aja ja tee.“

Ellujäämise raske võitlus

Eelmisel aastal kukkus Paul koomasse. Oli minekul, aga toodi elule tagasi. Mees mäletab nii selgelt und robotitest ja inimkätest, aga saladuslikku nägemust selgitada ei mõista.