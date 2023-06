NELI SUURT IMET! Aforismimeister Arvo Valton: „Saatus aina ähvardas mind selleks, et ma kiiremini elaksin.“

KADRIORUS: Kadrioru park on Arvo Valtoni kodupark, sest elab siinsamas kirjanike majas. Istusime intervjuu ajal Heli Läätsele ja Peeter Saulile pühendatud pingil, samas kõrval Mati Undi pink. Kas loojale on tähtis surematus? Arvo: „See ei tähenda ju midagi ... Paraku on nii, et looja sureb varem, kui ta füüsiliselt sureb. Ta unustatakse, teda ei panda tähele. See on loojale võib-olla isegi kurvem ja raskem.“