HOMME ON LASTEKAITSEPÄEV! Nelja lapse ema Helen Randmets ehk Nexuse-Helen: „Võisin olla üheksa-aastane, kui üks onu pakkus tõesti mulle kommi. Tal olid väga määrdunud käed ja ühes peopesas oli ilma paberita roosa klaaskomm.“

Helen sündis kergejõustiklaste peres – ema Merlest ja isa Raimost said sportlaskarjääri lõppemisel kehalise kasvatuse õpetajad. Kaks aastat hiljem tuli ilmale vend Raigo.

„Teismelisena kehtis meil kindel reegel, mis kellaks peab õhtul koju tulema, aga muidu toetasid vanemad meie ettevõtmisi ja valikuid igati,“ kinnitab Helen. „Kuigi ema soovis, et minust saaks loomaarst ja vennast lihtsalt arst, sest tänu sellistele elukutsetele on alati leib laual, ei survestanud ta peale selle tõiga väljaütlemisele meid kuidagi. Tunnistan, et olen küll neli last sünnitanud, kuid meditsiini koha pealt nõrganärviline. Kui keegi mulle verest või siseelunditest rääkima hakkab, siis jalad juba võdisevad!“