„USSIKEELED“ | VAENLANE SU ENDA SEES: kuidas ta välja meelitada ja alla andma panna

Me räägime lugusid sellest, kuidas sa ise võid suhtes olla see toksiline osapool. Ehk – kuidas aru saada et sa ise šaboteerid oma suhteid, kuna ei ole ise veel piisavalt endaga tegelenud – sõbraks saanud.

Inimene on huvitav olend. Me ei taha varju oma isiksuses endale sageli tunnistada. Lihtsalt imestame, et miks nüüd taas kõik lörri läks. Selle asemel, et olukorda analüüsida, tormame aga edasi ja otsime uut inimest, suhet, töökohta, elukohta… Ja see kõik kordub taas.

Kuid sageli siuname me end täiesti valedel kohtadel ja peame vigadeks omadusi, mis hoopis võiksid olla boonused, tegelikud probleemid aga vajuvad vaateväljast.

Aeg on Ussikeelte abil välja otsida need kõige karmimad peeglid ja vaadata neile otsa.