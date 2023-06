Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf ja kuninganna Silvia: „See oli armastus esimesest silmapilgust.“

Kuninganna Silvia on meenutanud: „Olin teel VIP-tribüünile, kui peatusin vaatama, kes mind jälgib. Kui ümber pöördusin, istus ta ja vaatas mind üksiti läbi binokli. Meie vahel oli vaid kaks meetrit. See oli naljakas. Ta naeratas mulle laialt ja me lihtsalt teretasime.“

1943. aastal sündinud Silvias voolab saksa ja brasiilia verd. Vanemate rahvusvaheline abielu ja elu eri riikides aitasid kaasa huvitumisele keelte õppimise vastu. Juba enne 30. eluaastat valdas naine kõrgel tasemel hispaania, saksa, portugali ja inglise keelt ning töötas lühikest aega rahvusvaheliste lennufirmade stjuardessina. 1969. aastal lõpetas ta tõlkijate instituudi. Kaks aastat hiljem määrati Silvia Müncheni olümpiamängude korralduskomitee vanemtõlgiks-giidiks ja seal ta järgmisel aastal Rootsi noore kroonprintsiga kohtuski.